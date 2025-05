Appbutikk for nettapper Finn riktig programvare og tjenester.

Søk

✨ WebCatalog Desktop ✨ Gjør nettsider om til skrivebordsapper med WebCatalog Desktop – ditt alt-i-ett-verktøy for å administrere apper og kontoer. Bytt mellom flere kontoer, organiser apper etter arbeidsflyt, og få tilgang til et kuratert katalog av skrivebordsapper for Mac og Windows. Last ned WebCatalog Desktop Finn ut mer

Mest populære Nylig lagt til Programvare for global handel - Mest populære apper

Global Trade Management (GTM) programvare gjør det mulig for selskaper å effektivt overvåke sine internasjonale handelsoperasjoner. Denne programvaren brukes primært av importører og eksportører, og forbedrer samarbeidet med handelspartnere, automatiserer overholdelsesprosesser og effektiviserer globale handelsaktiviteter. Ved å maksimere fortjenesten og legge til rette for grenseoverskridende operasjoner, hjelper GTM-programvaren med å kategorisere produkter og administrere viktig handelsdokumentasjon. Det forenkler håndteringen av eksportlisenser, samsvarsdokumenter, klassifiseringer, landingskostnader, remburser, internasjonale grenseforsinkelser og importforskrifter. Fagfolk på feltet understreker ofte at styring av forsyningskjederisiko er avgjørende for å unngå bøter og driftsforstyrrelser. GTM-programvare gir løsninger som gir kjøpere mulighet til å øke marginene ved å redusere avgifter, avgifter og tariffer samtidig som den sikrer åpenhet og sporbarhet gjennom hele forsyningskjeden. Mens innkjøpsfagfolk er de primære brukerne av GTM-programvare, kan det også være til fordel for speditører, produsenter og andre handelspartnere gjennom nettportaler.