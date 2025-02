Global Employment Platforms (GEP) - Mest populære apper - Tunisia

Plane

plane.com

Plane (tidligere Pilot) administrerer lønn, fordeler og overholdelse for USA-baserte selskaper som ansetter amerikanske og internasjonale ansatte og kontraktører. Ansett, ombord og betal enkelt ansatte og kontraktører i USA og over hele verden, på én sikker, skybasert plattform. Ved å bruke Plane kan du sende betalinger til entreprenører i 240+ land til optimale valutakurser. Plane mener at internasjonale kontraktører bør ha den samme lønnserfaringen som amerikanske ansatte nyter godt av. Vi sender betalinger direkte til entreprenørenes bankkontoer, slik at de kan ta ut penger fra sine egne kontoer, uten problemer eller uttaksgebyrer fra en e-lommebok. Ønsker du å ansette ansatte i stedet for entreprenører? Med Plane kan du enkelt ansette heltidsansatte i over 100 land uten å måtte sette opp lokale enheter. Fly håndterer ansettelsespapirer, skattetrekk og mer, slik at du ikke trenger det. I motsetning til mange EORer, tror Plane på enkel prissetting, uten skjulte avgifter. Du betaler en fast månedlig avgift. Ikke sikker på om du skal ansette et teammedlem som ansatt eller entreprenør? Plane har støttet begge alternativene fra dag én, og vårt ekspertteam veileder deg gjerne til det beste alternativet for dine behov, uten en agenda.