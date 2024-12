Mest populære Nylig lagt til Global Employment Platforms (GEP) - Mest populære apper - Mosambik

Globale sysselsettingsplattformer (GEP) er software-as-a-service (SaaS)-applikasjoner som gjør det mulig for bedrifter å ansette internasjonalt uten å måtte etablere en juridisk tilstedeværelse i andre land. De oppnår dette ved å fungere som en juridisk enhet, for eksempel en arbeidsgiver (EOR), profesjonell arbeidsgiverorganisasjon (PEO), eller agent of record (AOR). Dette oppsettet lar plattformen fungere som de facto arbeidsgiver, og gir bedrifter fleksibiliteten til å ansette arbeidere globalt. Mens GEP-er deler egenskaper med lignende tjenestekategorier som PEO-leverandører og arbeidsgiver for platetjenester, utmerker de seg ved deres programvarefokuserte tilnærming og omfattende bruk av moderne teknologi. Selv om de kan tilby HR-rådgivning, rådgivning eller annen støtte, fungerer disse plattformene primært som programvareløsninger, og gir brukerne fleksibilitet og kontroll gjennom et sentralt dashbord.