Craftly.AI er et avansert AI Copywriting Assistant-verktøy laget for å fremskynde skriveprosessen og forbedre kvaliteten på innholdet. Den er designet for å hjelpe brukere med å skrive raskere på tvers av forskjellige områder som blogger, SEO, sosiale medier, omskriving, salg, annonser og nettsteder. Verktøyet bruker AI-teknologi som er opplært av bransjeeksperter, og sikrer at innholdet som tilbys kan bidra til å øke rangeringen og drive salg uavhengig av bransjen. Den spesialiserer seg på å produsere høyytende kopi med uendelige variasjoner på flere språk, slik at bedrifter kan bli globale uten å bekymre seg for vanskelige oversettelser. Craftly.AI har også tilpassede verktøy og opplæring, gir sporing, analyser og automatisk versjonskontroll. Den tilbyr også en arbeidsplass for å samarbeide og organisere prosjekter, inkludert funksjoner for å overvåke, organisere og dele prosjekter. Craftly.AI støtter individuelle forfattere, markedsførere, små bedrifter, større team, studenter, lærere, institusjoner og ideelle organisasjoner. Bortsett fra å være et verdifullt verktøy for å bekjempe skribentblokkering, skinner Craftly.AI som en ressurs for bedrifter som ønsker å strømlinjeforme tekstforfatterprosessen og forbedre innholdets generelle kvalitet.