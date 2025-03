Vidon.ai

vidon.ai

idon.ai genererer automatisk engasjerende delbare videoer fra blogginnleggene dine. Bruk video for å skille deg ut på sosiale medier, rangere høyere på Google og dele innholdet ditt på bare videoplattformer. Viktige fordeler: * Skill deg ut på sosiale medier: Del en teaser-video til ditt nye blogginnlegg på sosiale medier. Leads foretrekker å konsumere video, og det er 3 ganger større sannsynlighet for at de blir delt. * Ranger høyere på Google: Google elsker videoinnhold! Øk rangeringene og oppholdstidene dine ved å bygge inn video i blogginnleggene dine. * Begrens publikum: Del innholdet ditt på videoplattformer som TikTok og YouTube for å snakke for å gjenbruke innholdet ditt til et nytt publikum. Slik fungerer det: * Videoer genereres automatisk fra blogginnlegget ditt i løpet av sekunder. * Bare skriv inn artiklenes URL og klikk Generer! * Artikkelens overskrifter, tekst og bilder vil bli brukt til å lage videoen. * Velg en av våre superrealistiske AI-voiceovers for å lese teksten din. * Du kan også lage en video manuelt for å gi deg full kontroll. Hvilken type videoer kan jeg lage? * Teaser for blogginnlegg: Del introduksjonen til en artikkel og be om å lese hele artikkelen på nettstedet ditt. Disse videoene er perfekte for å dele det nye blogginnlegget ditt, da de har en høyere klikkfrekvens enn tekst-/bildeinnlegg. * Anmeldelser / kasusstudier: La kundeanmeldelser og kasusstudier tale for seg selv. Gjør tekstbaserte attester til video. * Slik gjør du det: Lag forklaringsvideoer for markedsføring, opplæring eller støtte på minutter og ikke timer. * Kunngjøringer: Del nyheter om nye funksjoner eller stillingsannonser til publikum i et mer engasjerende videoformat. Video kan skyte SEO i været: * Funksjonsbiter: Sider med video har større sjanse for å bli valgt som en funksjonskodebit. * Øk klikkfrekvensen: Sider med video vil noen ganger vise videominiatyrbildet på resultatsiden for søkemotoren. Dette kan skyte i været din CTR selv om du ikke er det første resultatet. * Større rekkevidde: Nettsteder med video vil bli vist i Googles bilde- og Google-videosøk som utvider rekkevidden din. * Lengre oppholdstid: Dveletid er hvor lang tid en besøkende bruker på nettstedet ditt. Det er en nøkkelberegning for søkerangeringene dine. Ettersom videoer er mer engasjerende og ikke kan skumles, kan de øke oppholdstiden og rangeringen din enormt. * Mindre konkurranse: Google elsker videoinnhold! Det er 100-vis av artikler for hvert søkeord du vil rangere for – men bare en håndfull videoer. Video øker din sosiale tilhengerskare: * Utvid publikum: Mange plattformer promoterer video over tekst/bilder. Det er mer sannsynlig å bli sett og delt. Vis innholdet ditt til et bredere publikum. * Skil seg ut: Video er iøynefallende og engasjerende, lag rullestoppende videoer fra det eksisterende innholdet ditt. * Øk klikkfrekvensen: Videoen føles mer personlig og lar deg dele mer verdi på forhånd, noe som forbedrer klikkfrekvensen til nettstedet ditt. * Bare videoplattformer: Mange plattformer tillater kun video, bruk teksten din om til video for å engasjere et bredere publikum. Del bloggene dine på YouTube, TikTok, Instagram og mer!