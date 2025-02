Generativ AI-programvare - Mest populære apper - Tunisia

Microsoft Designer

Microsoft Designer er et AI-drevet designverktøy som hjelper deg med å lage design og redigere bilder på få sekunder. Slipp løs kreativiteten din - skaper, design, design og rediger omtrent alt du kan forestille deg med AI. Bruk kraften til generativ AI til å lage iøynefallende bilder med ordene dine, håndverk design på neste nivå som dukker opp som personlige bursdagskort, feriekort og bakgrunnsbilder til telefonen din, og til og med bruke AI til å redigere bilder som en ekspert-slette uønsket objekter fra bilder. Lag det du vil, når og hvor du trenger det. Nøkkelfunksjoner: * Bilder: Lag et hvilket som helst bilde du kan forestille deg. Sci-fi-kunst, surrealistiske scener, morsomme bilder? Drøm det, beskriv det og lag det med AI. Fantasien din er ubegrenset! * Klistremerker: Lag noe som fester seg. Lag tilpassede klistremerker som hjelper deg å stikke ut på meldingsapper, sosiale og mer. * Rediger med AI: Gjør bildene og bildene dine perfekt med AI. * Generativ slette: Slett uønskede distraksjoner for å lage gjenstander du ikke vil ha i bildet ditt. * Fjern bakgrunn: Si farvel med dårlig bakgrunn. Fjern enkelt uønsket bildebakgrunn i ett trinn. * Uklar bakgrunn: Ta med det viktigste i fokus. Uskarpe bakgrunnen for ethvert bilde for å få emnet ditt til å poppe. * Legg til filtre, juster lysstyrken, endre størrelse: Tilpass for å passe til din kreative visjon, inkludert størrelse for å gjøre kreasjonene dine til en firkantet eller tilpasset størrelse som passer helt riktig. * Bakgrunner/bakgrunner: Sett alt på skjermen. Lag tilpasset bakgrunn eller bakgrunn for å passe til din nåværende stemning, komme med en uttalelse eller for å holde en spesiell anledning foran og midt på telefonskjermen. * Hilsenskort: Lag den perfekte hilsenen for enhver anledning. Fra bursdagskort til feriekort og utover, lag et gjennomtenkt gratulasjonskort med personlige meldinger og bilder selv om du har tapt for ord. * Monogrammer: Gjør ditt preg. Legg til litt personlig pop i hverdagen din eller for en spesiell anledning som et bryllup med tilpassede laget monogrammer som bruker bokstaver og mer for å definere merket ditt. * Invitasjoner: Lag invitasjoner som WOW. Tilpass invitasjonene dine til enhver anledning og enhver begivenhet som bursdager, bryllup og alt annet stort eller lite. * Sosiale innlegg: Skiller seg ut på nettet. Elevate og lag ditt neste sosiale innlegg med designer for å lage det perfekte bildet og teksten du kan dele på nettet. * Ikoner: Uttrykk deg visuelt. Lag ikoner for enkelt å kommunisere visjonen din og dekorere designene dine. * Emojis: Uttrykk deg selv! Ha den perfekte reaksjonen på hånden med tilpassede utformede emojier for å passe til humør. * Coloring Book Pages: Farg den inn og kom deg i strømmen. Lag tilpassede fargeleggingssider for å gjøre fargelegging mer spennende. Flott for alle aldre. * Rammebilde: Gjør bildene dine til et tilpasset innrammet minne som du kan dele overalt. * Collages: Ta med dine favorittbilder, stiler og beskrivelser sammen Lag en tilpasset collage fra favorittminnene dine. * Bannere: Lag bannere for nyhetsbrevoverskrifter, sosiale profiler og mer for å fange oppmerksomhet og skille seg ut.