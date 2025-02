Generativ AI-programvare - Mest populære apper - Togo

Professionalize It To Me

Professionalize It To Me er en nettapplikasjon som hjelper brukere med å enkelt oppgradere kommunikasjonsferdighetene sine. Den lar brukere generere profesjonelle meldinger, følgebrev og komplekse Excel-formler med bare noen få klikk. Tjenesten har som mål å effektivisere kommunikasjonen og spare brukere for tid. Tjenesten fungerer ved at brukerne legger inn grunnleggende informasjon om meldingen, brevet eller formelen de trenger generert. Brukere velger tone, språk og lengde for meldinger. For følgebrev gir brukerne informasjon om rollen og selskapet. For Excel-formler beskriver brukerne hva de trenger formelen for å beregne. Professionalize It To Me bruker deretter avansert AI for å generere den profesjonelle kommunikasjonen basert på brukerens input. AI er designet for å produsere menneskelignende, naturlig språkinnhold.