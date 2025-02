Generativ AI-programvare - Mest populære apper - Sør-Sudan

Bertha AI

Bertha AI er en assistent-plugin for kunstig intelligens for WordPress. Det hjelper brukere med å generere innhold som artikler, produktbeskrivelser og nettsidekopiering på få minutter ved hjelp av avansert AI. Nøkkelfunksjoner og fordeler: * Skriv artikler, blogginnlegg, landingssider på sekunder * Lag produktbeskrivelser for e-handelssider * Generer engasjerende nettsidekopi for sider * Innebygd bildegenerering for å lage tilpassede bilder * Tilgjengelig som WordPress-plugin og Chrome-utvidelse * Integrerer med alle store sidebyggere og temaer * Sparer opptil 90 % av tiden brukt på å lage innhold * Ubegrenset antall brukere på høyere planer * Millioner av ord per måned inkludert * Rimelige månedlige og årlige prisplaner * 7-dagers pengene tilbake-garanti Bertha AI utnytter state-of-the-art AI-teknologi for å generere menneskelignende innhold. Her er en rask oversikt over hvordan det fungerer: * Brukeren gir Bertha en innholdsforespørsel, et emne eller en idé de ønsker innhold laget for * Bertha analyserer ledeteksten og bruker sin enorme kunnskapsdatabase for å lage relevant innhold * Det genererte innholdet returneres til brukeren i løpet av sekunder * Brukere kan deretter enkelt redigere og avgrense AI-generert innhold før publisering Bertha har blitt opplært på hundrevis av milliarder av parametere for å lage unikt innhold av høy kvalitet som en menneskelig forfatter. AI har lært forskjellige skrivestiler, emner, språklige regler og mer for å generere innhold som er engasjerende, informativt og lesbart.