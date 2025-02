Generativ AI-programvare - Mest populære apper - Sverige

Odio.ai

Odio.ai er et innovativt verktøy som bruker kunstig intelligens til å enkelt konvertere tekst til lyd med ultrarealistiske stemmer. Med noen få klikk kan du transkribere tekst til en lydfil, men også lage fengslende podcaster og lydbøker for publikum! Du har et stort utvalg av realistiske stemmer, både mannlige og kvinnelige, for perfekt å legemliggjøre stemmen til teksten din. Den inkluderer mer enn 900 stemmer på mer enn 120 språk! Stemmer genereres med de siste fremskrittene innen kunstig intelligens, noe som resulterer i høykvalitetslyd. Funksjoner: * Konverter tekst til lyd * Lag podcaster fra tekst * Lag en lydbok fra tekst * 900+ AI-genererte stemmer * 120+ språk tilbys * Legg til flere samtalepartnere * Eksporter til .mp3-fil og del lenker * Tilpasningsalternativer for uttale som hastighet, tonehøyde, volum, måte å uttale på, ... Med Odio.ai vil du kunne forvandle alle tekstene dine til en lydfil på et øyeblikk. Alt du trenger å gjøre er å kopiere/lime inn teksten din, velge stemmene du vil ha, og verktøyet eksporterer automatisk lydfilen din. Du vil kunne justere de minste detaljene i uttalen som pausetider, hastighet, tonehøyde, måten å uttale ord på,... som lar deg få realistiske gjengivelser for å formidle alle følelsene du ønsker i tekstene dine. Du kan også legge til flere samtalepartnere i samme prosjekt for å skape en dynamisk dialog under lesing. * Konverter tekst til lyd med kunstig intelligens * Velg stemmene du vil ha * Taletilpasning * Inkluder flere stemmer i et enkelt prosjekt * Eksporter enkelt den genererte lydfilen din Odio.ai lar deg, takket være funksjonene, lage og være vert for din egen podcast. Du kan komponere de forskjellige episodene dine fra lydene til tekstene dine og enkelt dele vertssiden. Odio gir deg også tilgang til en rss-feed, hvis du ønsker å dele podcasten din på en annen plattform. * Lag en podcast * Komponer episoder fra tekster konvertert til lyd * Få tilgang til en offentlig vertsside * Del rss-feed Odio lar deg også lage bøker i lydversjon. Denne funksjonen bruker også kunstig intelligens for lydtranskripsjon for å gi liv til tekstene dine. Du kan komponere lydversjonen av boken kapittel for kapittel og dele den med profesjonell lydkvalitet. Odio gir deg også muligheten til å legge til en knapp med en betalingslenke på den offentlige siden i boken din, hvis du for eksempel bare vil dele et utdrag eller tilby muligheten til å kjøpe en trykt versjon,... * Lag en lydbok * Komponer lydkapitler fra konverterte tekster * Bruk realistiske stemmer for å lese kapitlene dine * Få tilgang til en offentlig vertsside for lydboken din * Legg til en knapp for å inkludere en betalingslenke