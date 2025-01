Generativ AI-programvare - Mest populære apper - Puerto Rico

Originality.ai

Originality.AI er et verktøy for nettutgivere for å hjelpe dem med å være sikre på at de produserer originalt innhold. Originalt innhold = Unikt menneskeskapt innhold... den typen Google og leserne vil ha! Originality.AI sikrer at originalt innhold kan publiseres med... AI Detector - Originality.AIs internt bygde AI er laget for å identifisere innhold som er skapt av noen av de populære NLP APIene inkludert GPT-2, GPT-J, GPT-NEO og GPT-3 (verdens første verktøy for å identifisere GPT-3 ). Originality.AI kan forutsi om innholdet ble produsert av noen av de populære AI-skriveassistentene. Plagiatkontroll – Seriøse nettutgivere/innholdsmarkedsførere må sørge for at de publiserer innhold fritt for plagiering, slik at innholdet deres har best sjanse for rangering. Originality.AI er en plagiatkontroll laget for seriøse nettutgivere som har et team av forfattere å administrere. Den tilbyr teamadministrasjon, dashbord, skannehistorikk, autokreditter og en full sideskanning ved å bare skrive inn nettadressen din.