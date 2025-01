Generativ AI-programvare - Mest populære apper - Filippinene

dupdub

DupDub er en innovativ alt-i-ett-plattform for innholdsskaping som bruker avansert AI-teknologi for å hjelpe brukere med å lage innhold av høy kvalitet uten problemer og strømlinjeforme arbeidsflytene deres. DupDubs brukervennlige plattform er drevet av banebrytende AI som gjør det mulig for brukere å sømløst konvertere ideene og innholdet til ulike engasjerende formater. Ide-til-tekst-funksjonen lar brukere enkelt generere overbevisende skriftlig innhold som markedsføringsoppslag, podcast-manus, kreative skrivestykker og mer. Bare skriv inn en grov idé eller disposisjon, og DupDubs avanserte AI vil produsere polert, sammenhengende tekst klar for publisering. DupDub tilbyr et omfattende utvalg av over 400+ ultrarealistiske menneskelignende stemmer på over 70 språk og aksenter. Den kraftige tekst-til-tale-motoren kan konvertere ethvert skrevet skript til naturlig stemmeoversettelse, noe som sparer brukere for tid og penger. Brukere kan bringe stillbilder til live ved å bruke realistisk tale og følelser. Denne banebrytende visuelle historiefortellingsteknologien er perfekt for å dele historier, lage videoer og bevare dyrebare minner. DupDub gjør videoredigering enkel for nybegynnere og profesjonelle. Den smarte videoredigereren genererer automatisk undertekster gjennom transkripsjon, oversetter videoer til 40+ språk, og muliggjør enkel trimming, sammenslåing, effekter og overganger.