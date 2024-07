Generativ AI-programvare - Mest populære apper - Angola Mest populære Nylig lagt til

Generativ AI-programvare refererer til en kategori av programvareapplikasjoner som bruker generative algoritmer for kunstig intelligens for å lage innhold autonomt. Disse algoritmene er vanligvis basert på dyplæringsteknikker, spesielt generative adversarial networks (GAN) eller variasjonsautoenkodere (VAE). Generativ AI-programvare kan brukes til å generere ulike typer innhold, inkludert men ikke begrenset til: * Bilder: Generer realistiske eller abstrakte bilder, fotorealistiske ansikter, landskap og mer. * Videoer: Lage videosekvenser, animasjoner og visuelle effekter. * Tekst: Generer tekst på naturlig språk, inkludert artikler, historier, dikt og kodebiter. * Musikk: Komponerer musikkspor, melodier og til og med hele komposisjoner. * Design: Lage design for produkter, logoer, brukergrensesnitt og arkitektoniske layouter. Disse programvareverktøyene er verdifulle for kunstnere, designere, utviklere og andre fagfolk som ønsker å strømlinjeforme sine kreative prosesser, utforske nye ideer eller utvide sine eksisterende arbeidsflyter. Generativ AI-programvare lar ofte brukere kontrollere ulike parametere eller inputbegrensninger for å veilede generasjonsprosessen og oppnå ønskede resultater.