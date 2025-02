Generativ AI-infrastrukturprogramvare - Mest populære apper - St. Helena

MarkovML

MarkovML er en AI-drevet lavkodeplattform som tilbyr en samarbeidsplattform for dataanalyse og maskinlæring. Det gir et brukervennlig grensesnitt for lagring og deling av modeller, eksperimenter og datasett. Plattformen har som mål å effektivisere prosessen med dataanalyse og modellutvikling ved å eliminere behovet for koding. Plattformen tilbyr flere funksjoner for å forbedre dataadministrasjon og intelligens. Den inkluderer en Intelligent Data Catalog som fungerer som et sentralisert knutepunkt for AI-relaterte aktiviteter, noe som gir mulighet for enkel dataadministrasjon, forbedret datastyring og forbedret dataforståelse. Plattformen tilbyr også uovervåkede AI-drevne dataanalysatorer som genererer dyp datainnsikt, måler datakvalitet og lager detaljerte visuelle rapporter for ekspertanalyse. MarkovML tilbyr en kodefri GenAI-appbygger, som gir domeneeksperter mulighet til å lage AI-applikasjoner uten behov for koding. Det intuitive dra-og-slipp-grensesnittet gjør det mulig å lage apper for ulike brukstilfeller, for eksempel oppsummering, klassifisering og semantikksøk. I tillegg tilbyr MarkovML ansvarlige AI-evaluatorer som hjelper til med å vurdere kostnadene, forretningseffekten og skjevheten til modeller, som gjør det mulig for bedrifter å maksimere verdien fra kunstig intelligens på en ansvarlig og kostnadseffektiv måte. Plattformen sikrer også datastyring, personvern og sikkerhet. Videre tilbyr MarkovML sømløst samarbeid gjennom sitt Snippet-verktøy, som gir et delt arbeidsområde for teamkunnskap, ideer, beregninger, analyser, tilbakemeldinger, visualisering og mer. Dette verktøyet tar sikte på å forbedre teamtilpasningen og maksimere potensialet til AI-team. Totalt sett er MarkovML designet for å tilby en integrert plattform for dataanalyse, maskinlæring og samarbeid, slik at bedrifter kan utnytte det fulle potensialet til dataene sine og fremme sine AI-initiativer .