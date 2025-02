Programvare for Frontline Worker Communication Platforms - Mest populære apper - Sint Maarten

Zello

Zello er den ledende trykk-og-snakk-talemeldingsappen for team og bedrifter over hele verden, og gjør iOS-, Android- og Windows-enheter til walkie-talkies som også tar opp meldinger, sporer plassering og sender nødvarsler. Kontoadministratorer legger til, fjerner og grupperer team gjennom en sentralisert, nettbasert administrasjonskonsoll. Kanaler er fleksible for å passe behovene til hver enkelt kunde, spesielt de innen gjestfrihet, produksjon, konstruksjon, transport og detaljhandel. Zello er ideell for bedrifter med skrivebordsløse arbeidere, feltarbeidere, fjernarbeidere og alenearbeidere. Brukstilfeller i denne kategorien inkluderer hoteller med forskjellige ansatte, konstruksjonsmannskaper på støyende arbeidsplasser og detaljhandlere på salgsgulvet. Bli med de millioner av Zello-brukere som kommuniserer i sanntid over et hvilket som helst trådløst nettverk eller datanettverk for å dele oppdateringer, koble til i nødstilfeller og løse problemer. Zello betjener tusenvis av bedrifter og har mer enn 130 millioner brukere over hele verden. Nåværende kunder inkluderer Honda, Restoration Hardware, Starwood/Marriott Hotels, Uniqlo, Waste Management (WM) og YRC Freight. Zello er anerkjent som en pålitelig kommunikasjonsløsning av anerkjente kilder som Wall Street Journal, New York Times, CBS, CNBC, USA Today og TechCrunch.