Programvare for fraktstyring - Mest populære apper - Filippinene

cargo.one kobler speditører med flyselskaper og andre speditører på én plattform, slik at de kan gi tilbud på forsendelser på minutter, i stedet for timer, og vinne flere forretninger. Med cargo.one kan speditører umiddelbart sammenligne flyfraktpriser fra over 100 flyselskaper, få opprinnelses- eller destinasjonsgebyrer fra pålitelige agenter over hele verden for enhver incoterm, og enkelt lage profesjonelle tilbud for kundene sine. Når en forsendelse er vunnet, kan cargo.one-brukere ganske enkelt bestille den med bare ett klikk, og umiddelbart sikre kapasitet og priser. Vår serie med produkter inkluderer også en digital butikkfront, som lar speditører gjøre salgsprisene tilgjengelige for partnerne sine og vinne nye forretninger, hylleanalyser for å forstå hvorfor tilbud er vunnet eller tapt, TMS-integrasjonsmetoder for å effektivisere driften, og tilpassede løsninger for speditører for bedrifter for å akselerere deres digitale transformasjon. Over 20 000 speditører, inkludert 19 av de globale topp-20 og tusenvis av små og mellomstore bedrifter, velger cargo.one for å gi tilbud og bestille flyfrakt. Plattformens brukervennlighet, pålitelige prisdata og kundeservice i verdensklasse har oppnådd bred tillit og flere priser gjennom årene. Disse inkluderer prisen "International IT Systems Provider of the Year" 2023, "Cargo Booking Platform of the Year" i Payload Asia Awards 2023, og "Information Technology for the air cargo industry" i World Air Cargo Awards 2022 og 2021. cargo.one er der forsendelser vinnes. Kom i gang gratis i dag.