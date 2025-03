Ruul

ruul.io

Ruul tilbyr en omfattende løsning for bedrifter for å effektivisere driften når de jobber med frilansere og uavhengige entreprenører. Ved å håndtere ulike administrative oppgaver som fakturering og administrasjon av underleverandørbetalinger, lar Ruul virksomheter fokusere på sine kjerneaktiviteter. Ruul er godt egnet for en rekke virksomheter, spesielt de i den digitale økonomien. Den er ideell for: - Startups og små og mellomstore bedrifter (SMB) på jakt etter effektive underleverandør- og økonomistyringsløsninger. - Digitale byråer og mediebedrifter som krever fleksibel talenthåndtering og betalingsløsninger. - Plattformer og fellesskap som engasjerer seg med frilansere og uavhengige kontraktører på jevnlig basis. Mer enn 10.000 bedrifter og 70.000 frilansere over hele verden stoler på Ruul for å administrere deres arbeid og økonomiske forhold på en sømløs og kompatibel måte.