Frilanser styringssystemer - Mest populære apper - Usbekistan

Maestro

maestrocr.com

MaestroCR er et prosjektstyringsverktøy som forenkler prosessen for alle involverte parter. Det gjør det mulig for prosjekteiere, løsningsleverandører (programvareutviklere, tekstforfattere, designere etc.), interessenter og bidragsytere å spore prosjektets fremgang på en felles plattform. Det som skiller MaestroCR fra andre prosjektstyringsverktøy er at det lar deg kontrollere alle stadier av prosjektet fra estimering til levering. MaestroCR kaskaderer prosjektet i forslag, estimat, innsats, levering, godkjenning og faktura. På hvert av disse stadiene må prosjekteier og løsningsleverandør bli enige om forventninger. Dermed forhindres kommunikasjonsbrudd på grunn av tapte e-poster, anrop eller meldinger, og transparent kommunikasjon er sikret. Å kjøre flere prosjekter kan føre til ubemerkete tidsfrister, ubesvarte meldinger eller oversett forespørsler. MaestroCR er laget for å hjelpe deg med å overvinne disse utfordringene. Fra dashbordet kan du se hvert prosjekts oppgaver og deres status. Mens prosjektets milepæler feires, administreres diskusjoner og avtaler om mulige endringsforespørsler og revisjoner med MaestroCR for å sikre at prosjektet går jevnt. MaestroCRs integrasjoner med Jira, Trello, Basecamp, Microsoft Azure DevOps, Asana, Wrike, GitHub, GitLab Slack, Webhooks.io, Google Drive, Zeplin, Inc., draw.io lar deg dele arbeidet ditt med ditt interne team og outsourcing partnere uten avbrudd. Dermed forhindres kommunikasjonsbrudd mellom e-poster, samtaler og ulike applikasjoner og sikres transparent kommunikasjon. https://www.itechpost.com/articles/108459/20211227/best-project-management-tools-for-startups-and-businesses.htm