Frilansplattformer - Mest populære apper - Vatikanstaten

FreeeUp er en raskt voksende frilansmarkedsplass som forbinder bedriftseiere med forhåndskontrollerte frilansere fra hele verden. FreeeUp er forskjellig fra andre frilansmarkedsplasser ved at den intervjuer og behandler alle frilansere som ønsker å bli med på markedsplassen, og lar deretter bare den øverste 1% av søkerne komme inn på markedet. Frilansere setter sine egne timepriser eller faste priser gjennom plattformen og tilbyr for tiden over 85 forskjellige ferdighetssett, alt fra e-handel til digital markedsføring til webutvikling. Frilansere er hovedsakelig lokalisert i USA og Filippinene med 20 % av alle frilansere spredt over 25+ land. Bedrifter kan opprette en konto gratis, og det er ingen månedlige avgifter eller minimumskrav. Bedrifter får rask tilgang til det forhåndskontrollerte nettverket av frilansere. Bedrifter kan sende inn forespørsler for frilanserne de trenger og møte en forhåndsbekreftet match innen 1 virkedag. FreeeUp-programvaren gjør det enkelt for bedriftseiere å ansette og administrere timesporing og fakturering for frilansere. I det sjeldne tilfellet at en frilanser noen gang slutter, erstatter FreeeUp dem umiddelbart og dekker eventuelle erstatningskostnader. I tillegg har FreeeUp et enestående kundeserviceteam som er tilgjengelig døgnet rundt for å hjelpe med å bruke plattformen og løse eventuelle problemer som klienter støter på.