Frilansplattformer - Mest populære apper - Slovakia

Zoopup

zoopup.com

bout Us Advent inn på Zoop Plaza – hvor ferdigheter betyr noe ZoopUp er et virtuelt torg hvor man går inn i en butikk for å by på prosjekter ved å gi prisen for tjenesten deres. Frilansere åpner sin egen butikk for å selge produktene eller tjenestene sine til en pris oppgitt av dem som kunder kan besøke, bla gjennom og kjøpe fra. Deretter er det en arkade hvor det holdes konkurranser hvor alle står fritt til å delta, og oppdragsgiver velger det beste prosjektet og deler ut prisen. Som ethvert blomstrende marked som respekterer frie markeder og handel, tar ZoopUp plaza imot tradere fra alle yrker som har ferdigheter til å handle og kunder som er på jakt etter spesielle varer (det vil si ferdigheter) som traderen har å tilby. ZoopUp ble etablert som svar på et økende behov i markedet for å skape en markedsstruktur bygget på åpenhet og stabilitet for frilansarbeid. Målet med plattformen er å skape muligheter for å koble talent med meningsfulle og lukrative muligheter. Vi bringer stabilitet, variasjon og muligheter for kunder og frilansere for å hjelpe dem med å navigere i den uavhengige engasjementsmodellen for gig-økonomi. Det er veier innenfor ZoopUp-plassen hvor frilansere kan tilby ferdighetskurs til de som søker formell veiledning. Hele systemet holdes av den uendelige tråden av relasjoner og engasjementer som vil øke levedyktige utsikter for alle. Du vokser og vi vokser med deg Frilansmarkedet har skapt en overflod av muligheter for store multinasjonale selskaper, oppstartsbedrifter og små og mellomstore bedrifter til å jobbe med de beste talentene i markedet og skape førsteklasses produkt- og tjenesteopplevelse. Enten det er langsiktige utviklingsprosjekter, kortsiktige oppdrag eller et raskt engangsdesignkrav, samler vi talenter og kunder for å samarbeide om en forening av deres visjon. ZoopUp-plattformen er designet for å fremme samarbeid – enten det er gjennom å delta i konkurranser, lage ditt eget team ved å bla gjennom porteføljer og finne den rette blandingen av mennesker for prosjektet, gjennom å legge ut treningsprogrammer og abonnere på dem eller ved å selge og kjøpe arbeid. vi overskrider grenser skapt av geografier, bransjer, ekspertise og erfaring for å omskrive regler for engasjement som helt og holdent styres av talent og behov. ZoopUp er en robust engasjementsplattform som kontinuerlig kan utforskes for å finne nye forretningsmuligheter og veier for kompetanseutvikling. ZoopUp arbeidsstyrken din Enten du har ett enkelt prosjekt, begrenset tidsengasjement, du trenger ekspertrådgivning før du begir deg ut på nye markeder eller du trenger midlertidige bemanningsløsninger, kan du utforske ZoopUp-reservoaret for uavhengige talenter og oppfylle kravene dine raskt og jevnt. Våre forhåndsdesignede engasjementsmodeller muliggjør en raskere rekrutteringsprosess for å sikre at du passerer det administrative hinderet og kommer i gang. Mot dynamiske engasjementer Hva fremmer dynamiske engasjementer? Dynamisk bruk av ferdighetssett på tvers av bransjer og virksomheter Bruke alle ferdigheter man besitter, uansett hvor varierte de måtte være. Utforske nye ferdighetsbyggingsmuligheter Kompetansedeling Bygge allianser til gjensidig nytte Holde seg à jour med siste utvikling ZoopUp er plattformen der man kan oppleve de dynamiske engasjementene og dra nytte av de ubegrensede mulighetene for fortreffelighet.