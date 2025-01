Programvare for svindeloppdagelse - Mest populære apper - Guadeloupe

Prove

Prove er den moderne måten for bedrifter å gjøre det mulig for kundene deres å bevise identiteten sin med bare en telefon. Prove tilbyr telefonsentriske løsninger som gjør det mulig for kundene å skaffe nye forbrukere og engasjere seg med eksisterende forbrukere ved å fjerne friksjon samtidig som de styrker sikkerheten og forbedrer forbrukernes personvern og forbrukernes valg. Proves løsninger brukes av mer enn 1000 virksomheter på tvers av diversifiserte bransjer, inkludert banker, finansielle tjenester, helsetjenester, forsikring og e-handel. Prove har to hovedløsninger + MFA: • Prove Pre-Fill™ for Onboarding & Digital Acquisition, som hjelper bedrifter med å øke registreringer og redusere kontoåpningssvindel ved å autentisere forbrukeridentiteter og automatisk fylle ut verifiserte data i alle kanaler. • Fonebook™ for Digital Servicing, som hjelper bedrifter: - Få tilgang til en enkelt identitetsautentiseringsplattform som reduserer kompleksiteten og de totale eierkostnadene for å skape et helhetlig syn på kunden din på tvers av hele kanalene deres - Administrere, legge til og oppdatere kundetelefonnumre for å sikre du har alltid det riktige nummeret til kunden din. Multifaktorautentisering: - Standard SMS & Voice OTP-er - Instant Link™ (autentiser gjennom SMS-lenke uten behov for OTP) - Mobile Auth™ (autentisering via mobilnettverk; passiv metode for passordløs pålogging) - Stemmebiometri – Match mot en forbrukers stemme for autentisering – Push-autentisering – Appbasert metode for å bevise besittelse, kan også trekke inn atferdsbiometri, enhets- (PKI) og miljøsignaler (Wi-Fi, Bluetooth, nettverk) – Sikre transaksjoner på tvers av flere brukstilfeller for digital service, inkludert pålogging, høyrisikotransaksjoner, kundesenter og passordløs pålogging