Programvare for administrasjon av matservice er utviklet for å hjelpe kommersielle matbedrifter, inkludert kafeteriaer og matfabrikker, med å effektivisere driften. Disse verktøyene kan hjelpe med oppgaver som spenner fra oppretting av oppskrifter og lagerstyring til funksjoner i større skala som overordnet forretningsstyring og prisstrategier. Mens noen foodservice-operatører kan stole på disse verktøyene for å administrere hele virksomheten sin, kan andre trenge å komplettere programvaren med tilleggsløsninger. Denne programvaren kan fungere sammen med matsporingssystemer, matdistribusjonsplattformer og cateringapplikasjoner. Den kan også integreres med andre viktige forretningsadministrasjonsverktøy, for eksempel regnskapsprogramvare, arbeidsstyrkestyringssystemer og business intelligence-plattformer.