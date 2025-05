Appbutikk for nettapper Finn riktig programvare og tjenester.

Søk

✨ WebCatalog Desktop ✨ Gjør nettsider om til skrivebordsapper med WebCatalog Desktop – ditt alt-i-ett-verktøy for å administrere apper og kontoer. Bytt mellom flere kontoer, organiser apper etter arbeidsflyt, og få tilgang til et kuratert katalog av skrivebordsapper for Mac og Windows. Last ned WebCatalog Desktop Finn ut mer

Mest populære Nylig lagt til Programvare for sporbarhet for mat - Mest populære apper

Programvare for matsporing gjør det mulig for brukere å undersøke, spore og lagre detaljert informasjon om matvarer. Bedrifter bruker denne programvaren for å opprettholde omfattende oversikt over matbestillinger og deres kilder. Disse plattformene tilbyr verktøy for å overvåke opprinnelsen til varelager på tvers av ulike produkter og forsendelser. En nøkkelfunksjon er deres støtte for å opprettholde samsvar med helse og sikkerhet. Mange sporbarhetsløsninger inkluderer også verktøy for å optimalisere forbruk og budsjettering, generere allergiadvarsler og forenkle kommunikasjon med leverandører. Mens noen programvare for administrasjon og distribusjon av matservering inkluderer sporbarhetsfunksjoner, kommer de ofte med et bredt spekter av tilleggsfunksjoner.