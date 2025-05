Appbutikk for nettapper Finn riktig programvare og tjenester.

Søk

✨ WebCatalog Desktop ✨ Gjør nettsider om til skrivebordsapper med WebCatalog Desktop – ditt alt-i-ett-verktøy for å administrere apper og kontoer. Bytt mellom flere kontoer, organiser apper etter arbeidsflyt, og få tilgang til et kuratert katalog av skrivebordsapper for Mac og Windows. Last ned WebCatalog Desktop Finn ut mer

Mest populære Nylig lagt til Programvare for styring av matsikkerhet - Mest populære apper

Programvare for styring av mattrygghet sikrer vedlikehold, overholdelse og kontinuerlig forbedring av matsikkerhetsprosesser i forsyningskjeden, og følger internasjonale standarder som FSMA, ISO-standarder og retningslinjer fra FAO og WHO. Det er viktig for organisasjoner som restauranter, hoteller og skoler, slik at de kan integreres med styrings- og sporbarhetssystemer. Denne programvaren skaper kontrollerte prosesser for å garantere at all mat som produseres oppfyller kvalitets- og sikkerhetsstandarder, og dekker hvert trinn fra forsyningsleveranser til produktforsendelse i matdistribusjonskjeden.