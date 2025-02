Programvare for flåtesporing - Mest populære apper - Sør-Korea

HyperTrack

HyperTrack gir byggeklossene for å automatisere on-demand jobber og arbeidsstyrke. API-ene og SDK-ene for planlegging, tildeling, sporing og verifisering lærer av sannhetsdata for å forbedre operasjonelle KPIer, inkludert fullføringsgrad, arbeidsstyrkens pålitelighet, produktivitet og levering til rett tid. Med sin robuste og utviklervennlige plattform gir den arbeidsstyrkeautomatisering og arbeidsbevis-løsninger som er pålitelige av selskaper på tvers av ulike bransjer, fra lett industri, sikkerhet, detaljhandel, gjestfrihet og helsetjenester til energi og transport. HyperTrack har en global tilstedeværelse med over 300 kunder som stoler på plattformen for økt synlighet, operasjonell effektivitet og skalerbarhet for å støtte etterspurt arbeidsstyrke for time-, oppgave- og skiftbaserte jobber, levering, feltservice og salg. HyperTrack brukes til å forbedre produktiviteten, påliteligheten og sikkerheten til over 2 millioner konsertarbeidere i USA, sammen med millioner av arbeidere i Europa, India, Latin-Amerika og Afrika.