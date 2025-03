Momentum IoT

Momentum gjør servicebedrifter mer lønnsomme. Vår skybaserte programvareplattform, drevet av et tilkoblet nettverk av GPS-maskinvareenheter, gir deg full økonomisk kontroll og dyp operasjonell innsikt i virksomheten din. Med Momentum bekymrer du deg aldri for tidkrevende dataregistrering eller menneskelige feil. Datainnsamling er alltid nøyaktig og automatisk. Det er derfor Momentum utmerker seg der annen programvare svikter. Skap mer inntekt og fortjeneste. Alt du trenger å gjøre er å koble deg til, Momentum vil gjøre resten. The Connected Network of Momentum Devices: Vehicles, Equipment & Crews - The Eagle One: Én GPS-enhet for kjøretøy, tilhengere og tungt utstyr. Den er tilgjengelig med en OBD-II-sele eller 12V batterisele. - Momentum Toolie: Bluetooth-aktivert plassering og aktivitetsmåler for lett utstyr og verktøy. - CrewID: Personvern-første lønnskostnadssporer som automatisk fanger opp og beregner alle lønnskostnader fra feltet uten dataregistrering.