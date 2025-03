Programvare for flåtestyring - Mest populære apper - Vatikanstaten

Alvys

alvys.com

Alvys er et kraftig, skybasert transportstyringssystem designet av bransjeeksperter for å revolusjonere effektiviteten for transportører, meglere og hybridselskaper. Denne alt-i-ett-plattformen effektiviserer alt fra last- og sjåføradministrasjon til utsendelse og regnskap. Med over 100 sømløse integrasjoner (inkludert i hvert abonnement), samler Alvys alle systemene dine i én intuitiv arbeidsflyt, og eliminerer fragmentering, feil og behovet for konstant app-bytte. Nøkkelfunksjoner: - Sømløs EDI-tilkobling - Ett-klikks regnskap med automatiserte eChecks - Automatisk lastoppretting - Avansert svindelbeskyttelse og sikkerhetsverktøy - Omfattende analyser og rapportering - Fleksible kontrakter og gratis onboarding Påviste resultater fra ekte brukere: - 22 % økning i gjennomsnittlig lastevolum innen 4 måneder - Lastopprettingstid redusert med 12+ minutter per last - $120K+ årlige besparelser i reduserte overhead - Nye ansatte ombord på bare 1 uke Ved å kombinere banebrytende skyteknologi, uanstrengt EDI-integrasjon og flere tiår med bransjeekspertise, styrker Alvys lastebilselskaper med en enhetlig, kostnadseffektiv løsning for å optimalisere driften og akselerere veksten. Opplev fremtiden for transportledelse. Be om din gratis Alvys-demo i dag på Alvys.com!