Programvare for flåtestyring - Mest populære apper - Ungarn

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo er en flåtestyringsprogramvare utviklet spesielt for flåteeiere. Flåteeiere kan nå planlegge, optimalisere og tildele raskere ruter til sjåførene sine enkelt i henhold til deres prioritet. Zeo kommer også under de beste programvareappene for leveringsadministrasjon, ruteplanlegging og transportadministrasjon. Hva skiller Zeo Route Planner? Flåteeiere kan legge til bulksjåfører ved å klikke på en knapp og spore sjåførene deres i sanntid. Flåteeiere kan tilordne ruten til en bestemt sjåfør. Zeo vil gi deg den raskeste og best mulige ruten som vil spare deg for tid og penger. Bedrifter som spesialiserer seg på levering, ønsker å begynne å tilby levering, eller trenger å forbedre leveringsoperasjonene sine, velger Zeo Route Planner. Mens de legger til sjåfører til listen, kan flåteeiere også legge til sjåførdetaljer, tilordne sjåfører til basebutikker, tildele sjåfører til kjøretøy og angi start- og sluttider for sjåfører. Uanstrengt ruteplanlegging og optimalisering: Sjåførene kan ha tilgang til Android- og iOS-apper for å se kortest mulig rute. Planlegg rutene dine bedre og spar opptil 2 timer på hver tur. Flåteeiere og sjåfører kan lage ubegrensede ruter uten forpliktelse. Du kan også definere ferdighetene til de enkelte sjåførene, lage ruter gjennom Excel og oppnå ferdighetsbasert optimalisering. Allsidige inndatametoder for plassering: Du kan også legge til flere lokasjoner ved å laste opp en Excel-fil eller bruke vår bildeskanningsfunksjon også. Øk ruteeffektiviteten, skaler enkelt og forenkle planlegging av leveringsruter med verdens mest populære sjåførapp og leveringsprogramvare. Mens de tildeler rutene, kan flåteeiere også legge til kjøretøyidentifikatorer - navn og nummer, kjøretøykapasitet, pakkevektkapasitet og pakkevolum sammen med verdi. Flåteeiere kan chatte direkte med sjåførene sine på ruten og spore deres live-posisjon. Flåteeiere kan også sende sanntidsoppdateringer til kundene og gi den beste kundeservicen. Du kan også få leveringsbeviset etter at kureren er levert. Når bestillingene er levert, kan du få en detaljert oversikt over alle rutene som er opprettet til dags dato sammen med en rask oversikt på nr. av utførte stopp, start- og sluttplasseringer, sjåfør tildelt Når det kommer til prismodellen, er flåteeiere pålagt å betale per sete, ikke per sjåfør. Du kan benytte deg av den beste kundeservicen i tilfelle du møter problemer. Teamet vårt svarer på mindre enn 2 timer på hvert spørsmål. Zeo tilbyr deg integreringsalternativet med noe programvare som Zapier og Shopify som gjør oppgaven din mer automatisert og enkel. Du kan finne ut Zapier-integrasjonen her: https://zapier.com/apps/zeo-route-planner/integrations Oppdag fordelene med Zeo Route Planner ved å besøke nettstedet vårt på: https://zeorouteplanner.com/ Bestill en gratis demo med ekspertene våre for å oppleve førstehånds hvordan Zeo kan revolusjonere flåtestyringen din og ta leveringsoperasjonene dine til nye høyder. Hos Zeo tilbyr vi en transformasjon i hvordan du administrerer og optimaliserer flåten din. Bli med i rekken av bedrifter som allerede drar nytte av verdens mest populære driverapp og leveringsprogramvare. Gjør det smarte valget for flåten din – velg Zeo Route Planner.