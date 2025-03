Clue Insights

Clue er programvare for administrasjonsutstyr som er sømløs, effektiv og tilpassbar. Skreddersydd for den tunge byggebransjen, integreres den enkelt i dine eksisterende systemer, og sikrer en jevn overgang og øyeblikkelig verdi. Hvorfor ledetråd? - Total kompatibilitet: Integrerer med over 50 telematikk- og GPS -leverandører, inkludert VisionLink, JD Link, Samsara, Geotab, HCSS, Verizon og mer. - Sømløs systemintegrasjon: justerer feilfritt med store systemer som Equipment360, Heavyjob, Viewpoint Vista, Oracle JDE/E1, Emaint og de fleste CMMS- og ERP -systemer, og sikrer strømlinjeformede operasjoner. - Rask, fleksibel implementering: tilbyr rask, risikofri distribusjon med tilpasningsdyktige kontrakter, og gir umiddelbare driftsfordeler. - Tilpasset for deg: Spesielt designet for å imøtekomme dine unike krav til arbeidsflyt. Velg ledetråd for å forenkle og forbedre styringsutstyrsstyringen din, og sikre en sømløs, effektiv og tilpasset operativ opplevelse.