Programvare for flåtevedlikehold - Mest populære apper - Malta

Programvare for flåtevedlikehold hjelper brukere med å administrere kjøretøyvedlikehold, overvåke bruk og identifisere reparasjonsbehov for flåtene deres. Ved å bruke denne programvaren kan bedrifter minimere nedetid og vedlikeholdskostnader, forlenge levetiden til utstyret deres og redusere deler og lagerkostnader. Denne typen programvare brukes ofte av forsyningskjede- og logistikkselskaper som driver kjøretøyflåter på daglig basis. Mens flåtevedlikeholdsfunksjonalitet ofte er inkludert som en modul i bredere flåtestyringsprogramvare, finnes det frittstående løsninger spesielt utviklet for å fokusere på vedlikehold. Disse verktøyene kan også tilby Geographic Information System (GIS) funksjoner eller integreres med GIS-programvare for å spore sanntidsposisjonen til kjøretøy.