Programvare for flåtevedlikehold - Mest populære apper - Ungarn

Whip Around er et kraftig, men intuitivt flåtevedlikeholdssystem, og hjelper deg med å holde hele flåten din trygg, kompatibel og på veien. Whip Around-flåtestyringsplattformen kobler sammen hvert punkt i kjøretøy- og utstyrsvedlikeholdsprosessen i ett system: noe som betyr at ledere kan bruke data relatert til inspeksjoner, reparasjoner, overholdelse og oppetid for å ta smartere beslutninger for flåten. Whip Around støtter hele teamet ditt – ledere, sjåfører og mekanikere. FLEET MANAGERS: - Overvåk flåtens helse i dashbordet for analyse av flåtevedlikehold - Angi tidsplaner for forebyggende vedlikehold - Opprett, prioriter og spor arbeidsordrefremdriften - Få push-varsler når defekter dukker opp. DRIVERE: - Utfør, signer og send inn daglige inspeksjoner gjennom vår DOT -kompatibel app - Rapporter umiddelbart problemer som krever vedlikehold ved å ta bilder og tale-til-tekst på mobile enheter - Få push-varsler hvis inspeksjoner mangler eller er ufullstendig MEKANIKK: - Push-varsler for nye arbeidsordrer og defekter - Automatisk arbeidsordredokumentasjon og sporing - Merk enkelt feil som korrigert eller adressert i Whip Around-appen. Datasjåførene samler inn med appen driver flåtevedlikeholdsadministrasjonsportalen, der flåteforvaltere kan holde oversikt over flåteomfattende defekter, overvåke arbeidsordrer og observere oppdaterte drivere og ledertavler for aktiva. De aggregerte dataene føres også inn i Whip Arounds vedlikeholdsdashbord slik at mekanikere kan overvåke defekter, arbeidsordrer og delebeholdning. Whip Around holder flåten din kompatibel og hjelper sjåførene dine med å komme trygt hjem på slutten av dagen.