Programvare for finansiell velvære - Mest populære apper - Uganda

Earnin

earnin.com

Rekruttere, behold og forbedre ansattes produktivitet med Earnin-fordelen. Earnin er en Financial Wellness-plattform spesielt utviklet for å hjelpe ansatte med å unngå gjeld, betale regningene sine, spare for fremtiden og redusere økonomisk stress ved å gi tilgang til lønnen deres mens de jobber. Vårt kjerneuttaksprodukt støtter ansatte fra over 50 000 virksomheter over hele USA, og vi har gitt tilgang til over 10 milliarder dollar i inntekter. Vårt oppdrag er å hjelpe ansatte til å leve bedre økonomiske liv. Earnin-teknologien er unik som den eneste leverandøren med null integrasjon som trengs. Dette betyr en enkel utrulling på dager. Vi hjelper sannsynligvis noen av dine ansatte allerede – ta kontakt for å finne ut hvordan. Ytterligere funksjoner: - Saldoskjold: Ansatte mottar varsel hvis banksaldoen faller under et visst beløp for å hjelpe dem med å unngå overtrekksgebyr. - Budsjettering: Vi trekker automatisk inn tilbakevendende utgifter for å hjelpe ansatte med å se hvilke regninger som kommer og budsjettere rundt dem - Tips deg selv: Dette er et unikt spareprodukt der ansatte enkelt kan lage tilpassede sparekrukker for å spare til nødfond, ferie, utdanning osv. .