Programvare for finansiell velvære - Mest populære apper - Romania

Å administrere en 401(k) er utfordrende. Det er derfor Betterment at Work gjør det enkelt for arbeidsgivere å tilby en høykvalitets 401(k). Fra løpende administrativ støtte og investeringsstyring, skreddersydd plandesign og strømlinjeformede lønnsintegrasjoner – vi gjør det tunge arbeidet slik at du ikke trenger det. Gi dine ansatte tilgang til en brukervennlig, kraftig investerings- og pensjonsspareløsning med Betterment at Works tilpassbare porteføljer, personlig tilpasset økonomisk veiledning, muligheten til å koble til eksterne kontoer og ulike komplementære formuesbyggings-, sparings- og investeringsverktøy – alt tilgjengelig gjennom mobilappen vår. Med Betterment at Work kan 401(k) også forbedres med nye funksjoner som å tilby en 401(k)-match på utbetalinger av studielån samt ekstra økonomiske fordeler som vår studielånsadministrasjon, 529 Education Savings & 1:1 Financial Coaching fordeler*. Med denne moderne blandingen av 401(k) og økonomiske velværefordeler, samt tilgjengelig utdanning og verktøy, kan Betterment at Work hjelpe deg med å tiltrekke og beholde fornøyde ansatte samtidig som de gir fordeler de trenger for å nå sine økonomiske mål. *Student Loan Management by Betterment at Work (“SLM”) leveres i samarbeid med Spinwheel. 529 kontoer og deres planer holdes og administreres av programadministratorer og ledere utenfor Betterment. SLM, 529s og Financial Coaching-tjenester er kun tilgjengelig som en del av et pakketilbud med en Betterment 401(k) i Pro- eller Flagship-planen; tilleggsavgifter gjelder for bruk i Pro-planen, tjenester som ikke er tilgjengelige i Essential-planen.