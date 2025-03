Leverandører av finansiell rådgivning - Mest populære apper - Vatikanstaten

Bench Accounting

bench.co

Bench lager småbedriftsbøker for deg. Vi kobler deg til en av våre interne bokholdere. Deretter vil de forberede måneds- og årsregnskapet ditt – slik at du ikke trenger det. Dedikerte bokholdere, bare for deg: Ekte mennesker. Perfekte bøker. Bokføringsteamet ditt importerer kontoutskrifter, kategoriserer transaksjoner og utarbeider regnskap hver måned. Spørsmål? Benkbokholdere jobber internt, og de svarer innen én virkedag. Data du ikke klarer deg uten: Månedsregnskap og utgiftsoversikter gir deg kontroll over pengene dine. Visuelle rapporter med et blikk hjelper deg å se helheten og gir deg praktisk innsikt for å hjelpe deg med å utvide virksomheten din. Du vil aldri være i mørket igjen. Flere timer i døgnet: Mindre tidsbokføring betyr mer tid til å fokusere på det du virkelig bryr deg om – som å hjelpe bedriften din til å lykkes. Prøv oss ut gratis: Registrer deg for en prøveversjon, og få full tilgang til Bench. Vi tar en måned med bokføringen og proffen