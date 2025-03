Zeni

Zeni er den første AI-drevne finansconciergen for oppstartsbedrifter som driver beslutningstaking med høy hastighet. Med Zenis intelligente bokførings-, regnskaps-, skatt- og finansdirektørtjenester har startups tilgang til sanntids finansiell innsikt via deres Zeni Dashboard, og et team av finanseksperter for å administrere hver finansfunksjon for en fast månedlig avgift – daglig bokføring, årlige skatter, regning lønn og fakturering, økonomisk planlegging og analyse, lønnsadministrasjon med mer. Zeni er et serie B fintech-selskap og har til dags dato samlet inn 47,5 millioner dollar fra Elevation Capital, Saama Capital, Amit Singhal, Sierra Ventures, SVB Financial Group, Think Investments, Liquid 2 Ventures, Dragon Capital, Firebolt Ventures, Twin Ventures og diverse engle investorer.