Finans- og regnskapsleverandører av outsourcing av forretningsprosesser - Mest populære apper - Tunisia

Paro er en vekstplattform som bringer et ekspert talentfellesskap og bedrifter sammen for å navigere i umiddelbare utfordringer og lage en plan for langsiktig suksess. Drevet av proprietær AI-teknologi og inngående bransjeekspertise, matcher Paro virksomheter med den best passende eksperten og løsningen for å løse problemer og drive vekst. Vårt elitefellesskap av finans- og regnskapseksperter tilbyr en rekke tjenester til kunder, fra bokføring og regnskap til høyt spesialisert bedriftsutvikling og strategisk rådgivning. Ved å utnytte kraften til mennesker og teknologi gir Paro bedrifter og fagfolk i stand til å forfølge meningsfylt arbeid og gå utover selv deres høyeste mål.