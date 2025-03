Skylagringstjenester - Mest populære apper - Usbekistan

ShareFile

sharefile.com

Del innhold på en sikker måte og samarbeid med klienter og interne team fra hvilken som helst enhet eller plassering med ShareFile. Avdelinger og små bedrifter trenger enkle, sikre løsninger for å samarbeide med kunder og hverandre. Med ShareFile kan du bruke hvilken som helst enhet for sikker tilgang til filer, dele data og lage tidsbesparende arbeidsflyter. Enkelt, raskt oppsett – ingen IT nødvendig. Del, send filer i alle størrelser på hvilken som helst enhet: Enten du er på kontoret eller på farten, har du sikker tilgang til filene dine hvor som helst og når som helst med skylagring. * Vet at filene dine alltid er trygge: Kryptering på banknivå beskytter filene, e-postene og vedleggene dine under transport og hvile. * Samarbeid sikkert: Revisjonsspor og konfigurerbare tillatelser for å vite og kontrollere hvem som får tilgang til dataene dine. * Optimalisering av klient- og medarbeiderprosessen: Tidsbesparende arbeidsflyter reduserer manuelt papirarbeid innen et enkelt samarbeidspunkt. * Alternativ for sikker FTP-side: Ingen programvareinstallasjoner - for deg eller dine klienter.