Skylagringstjenester - Mest populære apper - Tunisia

Google Drive er en fillagrings- og synkroniseringstjeneste utviklet av Google. Google Drive ble lansert 24. april 2012, og lar brukere lagre filer på serverne sine, synkronisere filer på tvers av enheter og dele filer. I tillegg til et nettsted, tilbyr Google Drive apper med offline muligheter for Windows og MacOS -datamaskiner, og Android- og iOS -smarttelefoner og nettbrett. Google Drive omfatter Google -dokumenter, Google Sheets og Google Slides, som er en del av en kontorsuite som tillater samarbeidsredigering av dokumenter, regneark, presentasjoner, tegninger, skjemaer og mer. Filer opprettet og redigert via Office Suite lagres i Google Drive. Google Drive tilbyr brukere 15 gigabyte gratis lagring gjennom Google One. Google One tilbyr også 100 gigabyte, 200 gigabyte, 2 terabyte, 10 terabyte, 20 terabyte og 30 terabyte som tilbys gjennom valgfrie betalte planer. Filer lastet opp kan være opptil 5 terabyte i størrelse. Brukere kan endre personverninnstillinger for individuelle filer og mapper, inkludert å aktivere deling med andre brukere eller offentliggjøre innhold. På nettstedet kan brukere søke etter et bilde ved å beskrive dets visuelle og bruke naturlig språk for å finne spesifikke filer, for eksempel "Finn budsjett -regnearket mitt fra desember i fjor". Nettstedet og Android -appen tilbyr en sikkerhetskopiering for å se hvilke Android -enheter som har data som er sikkerhetskopiert til tjenesten, og en fullstendig overhalt datamaskinapp som ble utgitt i juli 2017, gir mulighet for å sikkerhetskopiere spesifikke mapper på brukerens datamaskin. En rask tilgangsfunksjon kan intelligent forutsi filene brukerne trenger. Google Drive er en nøkkelkomponent i G Suite, Googles månedlige abonnementstilbud for bedrifter og organisasjoner. Som en del av Select G Suite -planene tilbyr Drive ubegrenset lagring, avansert filrevisjonsrapportering, forbedrede administrasjonskontroller og større samarbeidsverktøy for team. Etter lanseringen av tjenesten ble Google Drive sin personvernpolicy sterkt kritisert av noen medlemmer av media. Google har ett sett med avtaler om service- og personvernregler som dekker alle sine tjenester, noe som betyr at språket i avtalene gir selskapet brede rettigheter til å reprodusere, bruke og lage derivatverk fra innhold som er lagret på Google Drive. Selv om retningslinjene også bekrefter at brukere beholder immaterielle rettigheter, reiste personvernforkjemperne bekymring for at lisensene gir Google rett til å bruke informasjonen og dataene for å tilpasse annonseringen og andre tjenester Google leverer. Derimot bemerket andre medlemmer av media at avtalene ikke var verre enn for konkurrerende skylagringstjenester, men at konkurransen bruker "mer kunstnerisk språk" i avtalene, og uttalte også at Google trenger rettighetene for å "flytte filer rundt på serverne, cache dataene dine eller lage miniatyrbilder. Fra mars 2017 hadde Google Drive 800 millioner aktive brukere, og fra september 2015 hadde den over en million organisatoriske betalende brukere. Fra mai 2017 var det over to billioner filer som er lagret på tjenesten.