Appbutikk for nettapper Finn riktig programvare og tjenester.

Søk

✨ WebCatalog Desktop ✨ Forvandle nettsider til skrivebordsapper med WebCatalog Desktop, og få tilgang til en rekke eksklusive apper for Mac, Windows. Bruk rom til å organisere apper, enkelt bytte mellom flere kontoer og øke produktiviteten din som aldri før. Last ned WebCatalog Desktop Finn ut mer

Mest populære Nylig lagt til Programvare for filkonvertering - Mest populære apper

Filkonverteringsprogramvare lar brukere endre et dokument fra en filtype til en annen. Disse verktøyene gir enkle, trinnvise prosesser for konverteringer: brukere laster bare opp originaldokumentet, velger ønsket utdataformat og konverterer det. I tillegg støtter filkonverteringsprogramvare ofte batchkonverteringer, slik at brukere kan konvertere flere dokumenter til samme format samtidig. Det forenkler også vanligvis konverteringer mellom spesifikke filtyper. Noen filkonverteringsprogramvare inkluderer en gjenopprettingsmodus for å sikre sikker konvertering fra ett format til et annet. Disse løsningene integreres generelt med filleserprogramvare, slik at brukerne enkelt kan få tilgang til filene de trenger.