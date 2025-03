Programvare for filkonvertering - Mest populære apper - Usbekistan

Lumin

luminpdf.com

Lumin er skybasert PDF-redigering og dokumentarbeidsflytprogramvare som ble grunnlagt i 2014 og har hovedkontor i New Zealand. Opererer globalt med mer enn 100 millioner brukere over hele verden, er det en Lumin -bruker som ligger i nesten alle kontinent i verden - inkludert Antarktis! Lumin tilbyr sømløs integrasjon i G-suite og båter en rekke intuitive digitale verktøy for å legge til esignaturer, tekst, høydepunkter og mer til PDF-dokumentene dine i skyen. Med lumin kan du: - Rediger rå PDF -tekst direkte i dine dokumenter for enkel endringer og mindre oppdateringer til kontrakter og avtaler - Lag en sømløs esignatur -arbeidsflyt for å samle og be om digitale signaturer - Kommentar, tag og samarbeid med teamet ditt hvor som helst - Synkroniser med Google -verktøyene du kjenner og elsker - Få tilgang til en rekke digitale verktøy, inkludert å legge til former, bilder, tekst, kommentarer, høydepunkter og - Få tilgang til en rekke avanserte PDF -funksjoner for å manipulere dokumenter, komprimere filer for sending, dele filer og mye mer. Strømlinjeforme dokumentprosesser og arbeidsflyter med verktøy som føles som andre natur og fungerer akkurat hvordan du forventer at de skal. Bruk Lumin til studier, arbeid og liv. Lumin er gratis å laste ned og bruke, eller du kan låse opp avanserte funksjoner og funksjonalitet fra bare $ 9 P/M. Forretnings- og bedriftsplaner er tilgjengelige og lett skalerbare for å passe teamet ditt.