Programvare for filkonvertering - Mest populære apper - Guam

Hos Adobe tror vi at dokumenter er mer enn bare en samling av informasjon og bevis. De er grunnleggende for å koble mennesker og ideer, presse virksomheten fremover. Adobe Acrobat holder deg koblet til teamet ditt mens du driver virksomheten din fremover – uansett hvor du jobber. Acrobat er alt-i-ett-løsningen for PDF og e-signatur som er klarert av Fortune 500-selskaper. Med Acrobat kan du enkelt opprette, redigere, konvertere, dele, signere og kombinere dokumenter – alt fra én Adobe-plattform. Du kan lage sømløse digitale opplevelser som gjør at teamet ditt enkelt kan samarbeide og jobbe fra hvilken som helst enhet, når som helst og hvor som helst. Liquid Mode i Acrobat gjør det også mulig for brukere å se PDF-filer på små skjermer uten å måtte knipe og zoome. I samarbeid med Microsoft gjenoppfatter vi hvordan arbeidet gjøres på en moderne, sikker og tilkoblet hybrid arbeidsplass. Acrobat-løsninger er utviklet for sømløst integrering med dine favoritt Microsoft-apper. Spar tid ved å opprette, redigere, dele og signere – alt rett fra Microsoft 365, Teams, Outlook og mer. I tillegg kan du også få tilgang til smarte integrasjoner med Google, Box og mange flere apper du bruker hver dag. Med Acrobat har du tilgang til filbeskyttelsesfunksjoner for å beskytte dokumentene dine mot å bli kopiert, endret eller skrevet ut – for ekstra trygghet. Acrobat hjelper organisasjoner med å overholde sikkerhetsstandarder og regulatoriske krav som GLBA og FERPA. Den oppfyller også ISO 32000-standarder for elektronisk dokumentutveksling, inkludert standarder for spesielle formål som PDF/A for arkivering, PDF/E for engineering og PDF/X for utskrift.