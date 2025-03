Extended Detection and Response (XDR)-plattformer - Mest populære apper

Appbutikk for nettapper Finn riktig programvare og tjenester.

XDR-plattformer (Extended Detection and Response) er verktøy utviklet for å automatisere oppdagelsen og løsningen av sikkerhetstrusler på tvers av hybridmiljøer. Disse plattformene kan oppdage og svare på sikkerhetshendelser på tvers av nettverk, endepunkter, skytjenester og applikasjoner. Bedrifter tar i økende grad i bruk XDR-teknologier fordi tradisjonelle deteksjons- og responsløsninger ofte er begrenset til ett enkelt domene, for eksempel endepunktsikkerhet eller nettverkssikkerhet, mens XDR tilbyr omfattende beskyttelse for komplekse hybridmiljøer. XDR-løsninger gir et enhetlig system for håndtering av sikkerhetshendelser, uavhengig av deres opprinnelse i organisasjonen. De bidrar også til å strømlinjeforme sikkerhetsoperasjoner ved å konsolidere redundante deteksjons- og responsverktøy, noe som gjør det enklere for sikkerhetsteam å identifisere og adressere trusler.