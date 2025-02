Defense.com

defense.com

Defense.com er en XDR-plattform som inneholder alt organisasjonen din trenger for å oppdage og svare på cybertrusler på tvers av alle områder av nettverket ditt, uten bedriftens prislapp eller kompleksitet. Uten en løsning som Defense.com kan du bruke mye tid og ressurser på å manuelt korrelere data fra flere forskjellige sikkerhetsverktøy for å identifisere og rette opp cybertrusler. Defense.com inntar og korrelerer innfødte og tredjeparts sikkerhetsdata fra alle områder av miljøet til en enkelt deteksjons- og responsplattform, noe som hjelper deg raskt å identifisere trusler og forhindre brudd. I tillegg til trusseldeteksjon og respons, hjelper Defense.com-plattformen din organisasjon med å styrke sin sikkerhetsposisjon med innebygd sårbarhetsskanning, endepunktbeskyttelse, overvåking av ekstern angrepsoverflate og opplæring i sikkerhetsbevissthet. Administrerte tjenester Små og mellomstore organisasjoner mangler ofte tid eller ressurser til å overvåke miljøet på riktig måte, noe som tvinger dem til å nøye seg med bare arbeidstidsdekning. Defense.com løser denne utfordringen med en 24/7 Managed SIEM-tjeneste, støttet av våre interne SOC-analytikere og vår avanserte loggovervåkingsteknologi. Vi kan ta trykket fra teamet ditt ved å overvåke organisasjonens miljø på dine vegne, varsle deg om ekte trusler og gi detaljerte råd om utbedring for å hjelpe deg med å løse problemer raskt. Hvorfor velge Defense.com? I motsetning til mange andre leverandører på markedet som opererer som MSSP-er med tredjepartsteknologi, har Defense.com utviklet en proprietær SIEM-plattform som leverer avanserte trusseldeteksjonsfunksjoner og kan innta logger fra ethvert system eller leverandør. Dette gjør organisasjoner i stand til å få mest mulig ut av sine eksisterende sikkerhetsinvesteringer, slippe fri fra leverandørlåsing og overvåke alt i miljøet for sikkerhetstrusler. Vi driver også vårt eget SOC-team, som tilbyr 24/7 proaktiv trusseldeteksjon og loggovervåking. Våre administrerte tjenester lindrer presset på IT-team ved å proaktivt lete etter ondsinnet aktivitet i nettverkene deres og gjøre dem oppmerksomme på sikkerhetsvarsler, spare dem for tid og sikre at de kun fokuserer på reelle risikoer. Eksisterende leverandører på markedet tilbyr komplekse og dyre løsninger som vanligvis er skreddersydd for bedriftsorganisasjoner med interne SecOps-team. Defense.com skiller seg ut som et mer tilgjengelig alternativ for små og mellomstore bedrifter sammenlignet med dagens MDR- og XDR-kategoriledere.