Ekspertnettverk - Mest populære apper - Tunisia

Expert Planet

expertplanet.io

Expert Planet er verdens markedsplass for juridiske tjenester, og det er et produkt fra Seadaka Ltd., et nettverksteknologiselskap som er forpliktet til å bygge en forretningsutvekslingsplattform for globale eksperter innen risikokontroll, og tilrettelegge for eksperter på ulike felt for å gi profesjonelle råd og tjenester til utenrikshandelsbedrifter. Akkurat nå er vi den største diversifiserte nettplattformen for risikokontrollindustrien i Kina. Expert Planet er et sosialt produkt som hjelper eksperter med å utvide sitt forretningsnettverk. På Expert Planet kan utøvere fra ulike bransjer nyte barrierefri kommunikasjon med eksperter fra samme bransje eller på tvers av andre bransjer for å berike forretningsnettverket og få flere kommersielle muligheter. Du kan også vise frem bedriften din på denne sosiale plattformen for å øke bedriftens synlighet. Kinesiske utenrikshandelsbrukere er også aktive på denne sosiale plattformen og leter etter profesjonelle løsninger på deres forretningsproblemer. For tiden kan plattformen gi brukere ulike typer tjenester som internasjonal inkasso, juridisk rådgivning, gjenoppretting av e-handelskontoer, utenlandske markedsundersøkelser, factoring og kjøp av dårlig gjeld osv. Hvis bedriften din driver med disse feltene, Expert Planet vil hjelpe deg å gå inn i et nytt marked og få flere kunder! Vi tar ingen form for registreringsavgift (årsavgift, medlemskontingent, abonnementsavgift osv.). Alle eksperter kan fullt ut utnytte sin forretningsekspertise til å løse problemer for brukere i nød og bli belønnet. Registrer deg nå på ExpertPlanet.io for å bygge ditt forretningssamarbeidsnettverk. Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp, kan du sende en e-post til [email protected].