Programvare for utgiftsstyring - Mest populære apper - Vatikanstaten

WellyBox

wellybox.com

WellyBox er et AI-drevet kvitteringsadministrasjonsverktøy designet for bedrifter. Det forenkler prosessen med å organisere, spore og administrere kvitteringer ved å la brukere skanne papirkvitteringer, automatisk laste ned kvitteringer og fakturaer fra e-postinnboksen og synkronisere disse dokumentene med regnskapsapper. WellyBox tilbyr også en kvitteringsskanner-app, kvitteringsprogramvare, utgiftssporingsprogramvare, utgiftsrapportprogramvare og utgiftsstyringsprogramvare, samt en kvitteringsapp, kvitteringsholder og kvitteringssporingsapp. Verktøyet integreres med de beste skylagringsløsningene som Dropbox og Google Drive, slik at brukerne enkelt kan lagre og synkronisere kvitteringene sine. WellyBox har en QuickBooks-integrasjon, noe som gjør det enklere for brukere å være klare for skatterevisjon. I tillegg kan alle kvitteringer lastes ned til en zip-fil i løpet av sekunder, noe som sikrer at alle dokumenter er på ett sted, noe som reduserer risikoen for å miste dem. WellyBox bruker kraften til GPT og OCR for å automatisere manuelle administrasjonsoppgaver. De dype læringsbaserte motorfunksjonene spiller en avgjørende rolle i behandlingen av de over 25 millioner dokumentene som systemet har behandlet så langt, med 1,8 millioner som behandles månedlig. Verktøyet er utviklet for å gjøre sporing og oppbevaring av kvitteringer stressfri, og gir brukerne den tryggheten de trenger for å fokusere på andre aspekter av virksomheten.