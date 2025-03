Programvare for utgiftsstyring - Mest populære apper - Taiwan

Everlance

Everlance er en type kjørelengde- og utgiftsprogramvare som hjelper bedrifter med å redusere refusjonskostnader, spare tid og levere en attraktiv jobbfordel til mobile arbeidere. Med over 3 millioner brukere er Everlance kjent for å være enkel å bruke, enkel å administrere og enkel å gjøre forretninger med. End-to-end-plattformen tilbyr en komplett løsning for kjøretøyrefusjon med: Den #1-rangerte kilometersporingsappen på App Store, med automatiske, GPS-baserte kjørelengdelogger og innebygd personvern Tilpassbar godkjenningsflyt for refusjonsrapporter og avvikende flagg Månedlig, annenhver måned eller annenhver uke refusjon for ansatte. Førerkort og forsikringsbekreftelse Kontinuerlig motorkjøretøy Registrering (MVR) kontroller og sjåførsikkerhetsopplæring Integrert utgiftsstyring Med synlighet på hvert trinn kan du nøyaktig og effektivt refundere dine ansatte for kjørelengde og utgifter. I tillegg får du ny innsikt i hvordan ansatte bruker dagen sin, noe som bidrar til å øke ansvarligheten og muliggjøre mer effektiv ressursallokering. Everlance støtter alle typer refusjonsprogrammer for kjøretøy uten/lav skatt. Enten du for øyeblikket leverer firmabiler, bruker manuelle prosesser eller kommer fra en annen leverandør, kan Everlances ekspertteam hjelpe deg med å finne de riktige programmene for virksomheten din og opprettholde IRS-samsvar. Fixed & Variable Rate (FAVR) personaliserte refusjoner, inkludert rateutvikling Cents Per Mile (CPM) refusjoner Ansvarlige kvoter Fleet Tracking Hver kunde har en navngitt Customer Success Manager som fungerer som ditt eneste kontaktpunkt og gjennomfører dine kvartalsvise forretningsgjennomganger. Helpdesken er tilgjengelig 7 dager i uken via telefon, chat og e-post for å støtte deg og dine ansatte på veien.