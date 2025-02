Programvare for utgiftsstyring - Mest populære apper - Turks- og Caicosøyene

TimeSite Pro

TimeSite Pro er en fullt konfigurerbar, skybasert, tidssporings-, utgifts- og faktureringsløsning designet for å være enkel å sette opp og bruke, men omfattende funksjonalitet. Spesifiser kostnads- og regningssatser som skal gjelde for timene dine ansatte registrerer for kunder, prosjekter og aktiviteter, slik at du kan spore lønnsomheten til arbeidet du utfører. Tids- og utgiftsdata godkjent av ledelsen kan faktureres til din klient. Timesite Pro har grensesnitt med en rekke lønns- og regnskapspakker. TimeSites mobilapp for iPhone og Android-smarttelefoner gjør at teamet ditt raskt kan registrere timelisteaktiviteten deres uansett hvor de er. Plasseringer registreres når en jobb eller aktivitet logges i appen. Timelistedetaljer lastes automatisk opp til skyserverne våre. På slutten av uken kan ansatte sende inn timelistene sine fra mobilappen for godkjenning fra ledelsen. TimeSite Pro vil gjøre det mulig for kundene dine å autorisere arbeidet utført av prosjekt før den endelige godkjenningen av en innsendt timeliste av ledere. Ledere kan gjennomgå timelistedetaljer, returnere timelister for retting og innsending på nytt, eller endre timelistedetaljer selv. Ved å spore fakturerbar og ikke-fakturerbar tid nøyaktig, lar TimeSite Pro deg enkelt se om du bruker ressursene dine effektivt. Du kan angi budsjettterskler og motta varsler når du overskrider anslaget for et prosjekt. Dette gjør det mulig for ledelsen å følge nøye med på fremdriften i prosjektet og raskt iverksette tiltak når det er nødvendig. Du kan fleksibelt allokere både kostnads- og regningssatser til timene personalet registrerer for dine kunder, prosjekter og aktiviteter, slik at du kan spore lønnsomheten til arbeidet du utfører. TimeSite Pro gir deg integrert faktureringsfunksjonalitet basert på timelister sendt inn og godkjent av ledelsen din. Disse fakturaene kan deretter eksporteres til regnskapspakken din. TimeSite kan enkelt håndtere komplekse faktureringsscenarier. Få enkelt dataene dine inn og ut av TimeSite. TimeSite Pro grensesnitt med MYOB, Xero, Quicken og andre. Timelister og annen informasjon kan enkelt eksporteres i en rekke filformater. TimeSite har en rekke konfigurasjonsalternativer som gjør at brukerne våre kan sette opp systemet sitt på mange forskjellige måter. Fra å endre måten timelister vises på til å sette opp klienter, prosjekter og oppgavehierarkier, kan TimeSite imøtekomme en lang rekke krav. TimeSite tilbyr en gratis prøveversjon uten behov for kredittkort, ingen kontrakter å signere, og du kan starte og stoppe bruken av TimeSite Pro når som helst. Vi tar kun betalt for brukere som faktisk registrerer tid. Inaktive brukere og administratorer er gratis. Du kan endre antall abonnementer når som helst. TimeSite gir ubegrenset teknisk støtte og produktoppgraderinger mens abonnementet ditt er aktivt. Utviklingspersonalet vårt produserer stadig nye funksjoner som gir TimeSite Pro ytterligere fordeler. Ved å abonnere på TimeSite investerer du i en tidsregistreringsløsning som holder tritt med kundenes krav og bransjeinnovasjon. Vi hjelper deg gjerne over telefon eller via fjerntilgang.