WorkStep

workstep.com

Arbeidsstart er den ledende programvareløsningen for ansattes engasjement designet for å hjelpe HR og driften med å redusere ansattes omsetning, øke produktiviteten og øke engasjementet for deres arbeidsstyrke. Arbeidsstart gir AI-drevet programvare for ansattes engasjement designet spesielt for Frontline-team. Ved å styrke HR- og operasjonsledere med sanntidsinnsikt, hjelper arbeidsstokken med å identifisere og adressere risiko før de blir kostbare problemer, og holder driften i gang jevnt. Arbeidsstarts ansattes erfaringsløsning gir omfattende ansattes lytting, engasjement, stemme fra ansatte og kommunikasjonsfunksjonalitet inkludert: *Tilbakemelding fra ansatte: Arbeidsstart samler inn innsikt i sanntid fra ansatte gjennom milepælpuls, alltid-på, årlige undersøkelser og toveis tilbakemeldingskanaler. *Rapportering av ansatte: Rapportering gir HR- og OPS -ledere data om ansattes atferd som kan segmenteres av forskjellige filtre, inkludert rolletype, beliggenhet, demografi og funksjonstid, for å identifisere trender og mønstre som kan påvirke oppbevaring *Forutsigbar analyse: Arbeidsstart bruker maskinlæring for å bestemme de beste forbedringsområdene, på anlegget eller rollenivå, og foreslår handlinger med høy innvirkning for å redusere ansattes omsetning *Konsekvensanalyse: Arbeidsgivere kan måle suksessen til ethvert initiativ implementert ved å spore endringen i ansattes følelser og oppbevaring på tvers av den påvirkede befolkningen *Kommunikasjon: Ledere kan svare på presserende kommentarer og varsler mens de opprettholder ansattes anonymitet eller bredt kommuniserer til segmenter av arbeidsstyrken for å få oppmerksomhet til nye programmer, dele kritiske oppdateringer, feire team eller anmode tilbakemelding. Ved å kombinere sanntidsdata med AI-drevet analyse og innebygde kommunikasjonsverktøy, hjelper arbeidsstart EHR & Operations ledere å identifisere og direkte adressere muligheter i frontlinjen. Dette resulterer i forbedrede retensjonsgrad, økt produktivitet og reduserte kostnader.