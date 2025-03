Avslutt Intervju Management Software - Mest populære apper - Usbekistan

SurveySparrow

SurveySparrow er en slutt på enden av Omnichannel Experience Management som pakker kundeopplevelse og ansattes opplevelsesverktøy som NPS, offline, chat, klassisk og 360 ° undersøkelser som er mobile første, svært engasjerende og brukervennlige. Samtalenes brukergrensesnittet lar undersøkelsene dine levere en chatlignende opplevelse og øker fullføringsgraden for undersøkelsen med hele 40%. Dets viktigste funksjoner inkluderer: * Chatlignende undersøkelser som bytter fra statiske til dynamiske samtaler. * Klassiske undersøkelser som stiller ett spørsmål om gangen. * Offline undersøkelser som lar deg samle tilbakemeldinger fra selv de fjerneste steder, internettfri. * Offline Survey -appen som fungerer som en kiosk for offline datainnsamling. * NPS -undersøkelser for å måle kundesentiment med et enkelt spørsmål. * NPS Word Cloud and Sentiment Analyse for å få et dyptgående syn på kundesentiment. * 360 ° vurderinger for å evaluere ansattes ytelse på tvers av forskjellige kompetanser og lage personlige utviklingsplaner. * Flerspråklige undersøkelser for å oversette undersøkelsene dine til språkene du velger. * Bredt spekter av spørsmålstyper for å samle en rekke data fra respondentene. * Klikkfri dashbord og svært avanserte rapportfilter for å generere innsiktsfulle rapporter. * Effektiv brukerstyring for å optimalisere arbeidsflyten. * Hvit merking for å tilpasse hvert element i undersøkelsen din. * Underkontoer for å administrere undersøkelser uavhengig under en foreldrekonto. * Single Sign-on for å logge inn på plattformen vår med bare et enkelt klikk. * IP -begrensning for å begrense tilgang til kontoen bare til pålitelige steder og nettverk. * Undersøkelse automatisering med gjentakende modus for å måle kunde- eller ansattes puls med jevne mellomrom. * Undersøkelse deling på tvers av en mengde kanaler med de enkleste delingsalternativene. * Effektive integrasjoner for å unngå problemer med å bruke flere programvare. * Tilpasset CSS for å legge til ditt eget personlige preg i hver undersøkelse. * Arbeidsflyter for å automatisere tilbakevendende oppgaver og øke handlingseffektiviteten.