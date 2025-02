Avslutt Intervju Management Software - Mest populære apper - Tunisia

Qualtrics

qualtrics.com

Brukt av mer enn 13 000 merker og 75% av Fortune 500, er Qualtrics CoreXM den mest pålitelige, intelligente og skalerbare alt-i-ett-plattformen for opplevelsesstyring. QUALTRICS COREXM er det grunnleggende forskningsverktøyet for å bygge, lansere og analysere undersøkelsesforskning. Med CoreXM kan du ta med stoppede eller outsourcede operasjoner inn i en helhetlig, ende-til-ende-plattform for all innsikt du ønsker å samle og handle på. CoreXM har muligheter og løsninger for hver avdeling, og hjelper deg å nå publikum uansett hvor de er, og sikrer at du får innsikt raskere enn noen gang før. Du kan til og med lage dine egne prosjekter, eller bruke prosjekter designet av Qualtrics Experts - for merkevare, kundeinnsikt, produktforskning eller ansattes erfaring - slik at du kan ta grep der det trengs mest. Med Qualtrics CoreXM gjør du alle i stand til å fange, analysere og dele handlingsrike innsikt og bruke dem til å identifisere eller forbedre eksisterende produkter, tjenester og erfaringer. Det er på tide å øke opplevelsesdataeffektiviteten med verdens mest fleksible løsning for dagens forskning og tilbakemelding. 1) Fokus på de rette resultatene styrker enhver beslutning med prediktiv innsikt og AI-drevne anbefalinger for å ta de riktige handlingene og forbedre opplevelsene. Dette inkluderer AI-drevet tekstanalyse for å forstå åpen tilbakemelding i skala, rapportering for hver interessent og mye mer. 2) Sofistikert forskning laget enkel å lage, tilpasse og endre ethvert forskningsprosjekt på få minutter med et punkt-og-klikk brukergrensesnitt, phd-støttede metodologier og et robust bibliotek med mer enn 100 spørsmålstyper og maler designet av undersøkelsesforskere. Alt klart til bruk, uten koding kreves, noen gang. 3) Drive Speed ​​and Agility Scale Access for å oppleve innsikt i hele organisasjonen med spesialbygde løsninger, arbeidsflyter og enkelt samarbeid. Legg til en fleksibel plattform med uovertruffen integrasjoner i systemene din organisasjon allerede bruker. 4) Spar tid og penger som standardiserer forskningen din på en enkelt plattform for å bygge ut et omfattende rekordsystem for alle respondentdataene dine. Bli en forskningsekspert med AI som gjør det tunge løftet for deg, og tilbyr anbefalinger for å forbedre undersøkelseskvaliteten og kompatibiliteten. 5) Konsoliderer og strømlinjeformer forskning gjennom ett enhetlig system som kobler og sentraliserer alles evne til å lytte, forstå og handle på tilbakemelding og oppleve muligheter, fordype dypere i data, designe personlige erfaringer i skala og øke forskningseffektiviteten drastisk. 6) Reduser risikoeksponering med uslåelig sikkerhetskvalitetssikkerhet, etterlevelse og styringsfunksjonalitet, Qualtrics CoreXM er GDPR, Hitrust, ISO 27001 sertifisert og Fedramp-kompatibel. 7) Utvid båndbredden din med eksperter på forespørsel, gjør dataene dine vanskeligere for deg. Venve våre forskningstjenester og nettverk av partnere for støtte med design, analyse, rapportering og respondent sourcing. I tillegg, takket være en fullt fleksibel engasjementsmodell, bruk oss så mye, eller så lite, som du trenger. Key Qualtrics CoreXM Produktfunksjoner - Ekspert designet maler -Drag-and-drop Survey Builder - Automatiserte XM -løsninger - Tilpassbare undersøkelsesemaer - Fullt samarbeidsverktøy - Avansert undersøkelseslogikk - Kvotehåndtering -Innebygd, AI-drevet metodikk og spørsmålskvalitetsanalyse (Expertreview) - AI-drevet analyse og intelligens (statistikk IQ & Text IQ) - Crosstabs - Rest API -tilgang for systemintegrasjon - SMS -distribusjon - WCAG 2.0 kompatibel - E -post og chatstøtte