Programvare for arrangementsregistrering og billettsalg - Mest populære apper - Tunisia

Hos Ticket Tailor er vår oppgave å styrke et mangfold av arrangementskapere ved å gjøre det enkelt og rimelig å selge billetter. Vår fleksible og rettferdige prissetting hjelper arrangementsbudsjetter å gå lenger. Førsteklasses kundebehandling betyr at support alltid er tilgjengelig – dag eller natt. Og vi er stolte av å bygge en enkel plattform med en kunde-først-tankegang. Brukere kan velge mellom pay-as-you-go eller å kjøpe kreditt på forhånd for å spare. Vi gir også veldedige organisasjoner, B Corps og PTAer 20% rabatt. Og hvis et arrangement er gratis, så er vi det også. Når et billettkontor er oppe og går, er arrangementene fullstendig tilpassbare, og vi tilbyr et stort utvalg funksjoner. Tenk på sitteoversikter, integrasjon med populære verktøy og en gratis innsjekkingsapp, for det første. Teamet vårt er lite, men mektig, drevet av tilbakemeldinger og fokusert på enkelhet. Vi utsteder over 1 million billetter hver måned til arrangementer av alle former og størrelser – fra Storbritannias eneste flytende dukketeater til bunnløse brunsjer med Beyonce-tema og utsolgte julenissens grotter over hele USA. Vi er også verdens største uavhengige billettplattform. Uten investorer å svare på, eller urealistiske vekstmål. Dette lar oss vokse med hensikt – med hensikt – slik at hver eventbillett som selges med Ticket Tailor kan ha en positiv innvirkning. Vi er karbonnøytrale (etter å ha kompensert for hele vår historie med utslipp), donerer til klimaformål for hver billett som selges, og ble i 2021 et sertifisert B Corp, og ble med i et globalt samfunn av virksomheter som setter mennesker og planeten først.